الحكومة البريطانية: لن نتبنى مقترح الحكومة السابقة رفض مذكرة اعتقال نتانياهو الصادرة عن الجنائية الدولية

أعلنت الحكومة البريطانية، أننا "لن نتبنى مقترح الحكومة السابقة رفض مذكرة اعتقال نتانياهو الصادرة عن الجنائية الدولية"، لافتةً الى أن "القرار بخصوص إصدار مذكرة اعتقال ضد نتانياهو متروك للمحكمة الجنائية الدولية".

وأمس، قررت المحكمة الجنائية الدولية تأجيل إصدار مذكرتي اعتقال لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة، لمنح فرصة لمزيد من الآراء القانونية.

وقالت المحكمة إن "الخطوة جاءت بعد طلب أكثر من 60 دولة ومنظمة تأجيل صدور القرار لعرض اعتراضاتها بشأن طلب الاعتقال".

وأضافت المحكمة أنها "أمهلت الدول والجهات المعترضة حتى السادس من آب القادم لتسليم آرائها لمكتب المدعي العام كريم خان".

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية قدّم في شهر أيار الماضي، طلبات إلى المحكمة لاستصدار أوامر اعتقال بتهم ارتكاب جرائم حرب وإبادة ضد الإنسانية، في ما يتعلق بالحرب بغزة وهجوم السابع من تشرين الأول الماضي، في حق كل من نتنياهو وغالانت.