استئناف الملاحة بمطار بازل-مولوز الفرنسي السويسري بعد إنذار بوجود قنبلة

أعلن مطار بازل-مولوز عند الحدود الفرنسية السويسرية استئناف حركة الملاحة بعد تعليقها موقتا بسبب إنذار بوجود قنبلة أدى إلى إخلائه.

وأفاد مطار "يورو إيربورت" على موقعه الإلكتروني أنه عاود العمل وأن الرحلات الجوية تستأنف تدريجا، بعد ساعات على تعرض شبكة السكك الحديد الفرنسية لهجوم ضخم تسبب باضطرابات كبيرة في حركة القطارات السريعة.

وكان أخلي مطار بازل-مولوز بسبب "إنذار بوجود قنبلة". وأوضحت الإدارة المحلية لمقاطعة Haut Rhin "تم تطبيق الإجراءات الاعتيادية" مع إرسال خبراء متفجرات .

وأتى الإخلاء فيما تبحث السلطات الفرنسية عن مرتكبي هجمات على شبكة القطارات السريعة في البلاد أثرت على مئات آلاف المسافرين قبل ساعات من افتتاح دورة الألعاب الأولمبية.

وصدرت في نهاية العام الماضي عدة إنذارات بوجود قنابل في المطار، أدت في كل مرة إلى إخلائه.