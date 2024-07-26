"القسام": دمرنا دبابتين صهيونيتين وفجرنا عبوة مضادة للأفراد في حي تل الهوى جنوب غزة

أعلنت كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أنه "تم تدمير دبابتين صهيونيتين من نوع (ميركفاه 4) حولهما عدد من الجنود بعبوتي "شواظ" في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة".

كذلك أعلنت "القسام"، أنه "مجاهديها تكنوا من تفجير عبوة (رعدية) مضادة للأفراد في قوة مشاة صهيونية وإيقاعها بين قتيل وجريح في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة".

أفادت مصادر صحيّة لـ"وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بـ"استشهاد خمسة مواطنين إثر استهدافَين منفصلَين لمنزلَين أحدهما لعائلة البنا، في حي وشارع الصحابة شرق مدينة غزة".

وأشارت الوكالة إلى أنّ "طائرات حربيّة إسرائيليّة قصفت أيضًا شقّةً سكنيّةً في حي الدرج بمدينة غزة، ما أسفر عن إصابة عدد من الفلسطينيّين، بينهم أطفال ونساء. إلى ذلك، نسفت القوّات الإسرائيليّة العديد من المباني السكنيّة في منطقة المغراقة شمال المحافظة الوسطى".

ويواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ الّسابع من تشرين الأوّل 2023، ما أدّى إلى مقتل 39175 فلسطينيًّا أغلبيّتهم من النساء والأطفال، وإصابة 90403 آخرين، في حصيلة غير نهائيّة، إذ لا يزال مئات أو آلاف الضّحايا تحت الرّكام وفي الطّرقات.