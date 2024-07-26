قبل ساعات من حفل أولمبياد باريس 2024.. تعطل السكك الحديدية الفرنسية بسبب هجوم واسع النطاق

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت شركة السكك الحديدية الفرنسية (SNCF)، اليوم الجمعة، أن شبكة السكك الحديدية عالية السرعة في فرنسا تعرضت لـ هجمات الحرق المتعمد التي عطلت نظام النقل قبل ساعات من حفل افتتاح أولمبياد باريس.

وقالت الشركة إن شبكة السكك الحديدية عالية السرعة في فرنسا تعرضت لهجوم كبير لتعطيل شبكة القطارات فائقة السرعة.

وتعرضت شبكة السكك الحديدية عالية السرعة في فرنسا لـ "أعمال تخريبية"، بما في ذلك هجمات الحرق المتعمد التي عطلت نظام النقل، بحسب ما ذكرت شركة تشغيل القطارات.

يأتي هذا قبل قبل ساعات من انطلاق حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في العاصمة باريس.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية قولها إن هذا هجوم واسع النطاق لشل شبكة TGV، مضيفة أنه سيتعين إلغاء العديد من الطرق وسيستمر الوضع على الأقل طوال عطلة نهاية الأسبوع أثناء إجراء الإصلاحات.

وقالت الشركة المشغلة للقطارات الوطنية: "كانت الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية (SNCF) ضحية لعدة أعمال خبيثة متزامنة بين عشية وضحاها"، مضيفة أن الهجمات أثرت على خطوطها الأطلسية والشمالية والشرقية.

وتابعت: "هجمات الحرق العمد بدأت تلحق الضرر بمنشآتنا"، مضيفة أن حركة المرور على الخطوط المتضررة "تعطلت بشدة".

وأضاف البيان أنه تم تحويل القطارات إلى مسارات مختلفة “لكن سيتعين علينا إلغاء عدد كبير منها”.

وفي السياق، قال وزير النقل الفرنسي باتريس فيرجريت، إن الهجوم الضخم على شبكة السكك الحديدية عالية السرعة في فرنسا كان عملًا إجراميًا فظيعًا.

وأضاف فيرجريت أنه ستكون هناك عواقب وخيمة للغاية على حركة السكك الحديدية طوال عطلة نهاية الأسبوع، مع تقليص الاتصالات باتجاه شمال وشرق وشمال غرب فرنسا إلى النصف.

وصرح الرئيس التنفيذي لشركة السكك الحديدية SNCF جان بيير فاراندو، بأن 800 ألف مسافر تأثروا بالإضراب.

وأوضحت شركة تشغيل السكك الحديدية المملوكة للدولة أن مثيري الحرائق استهدفوا منشآت على طول الخطوط التي تربط باريس بمدن مثل ليل في الشمال وبوردو في الغرب وستراسبورج في الشرق، ومن المتوقع أن تؤدي الإضرابات المنسقة على شبكة السكك إلى إثارة الشعور بالقلق قبل حفل افتتاح الألعاب الأولمبية في قلب باريس في وقت لاحق اليوم.

وحثت السلطات جميع المسافرين على تأجيل رحلاتهم، وتجري حاليًا أعمال الإصلاح لكن حركة المرور ستتعطل بشدة حتى نهاية الأسبوع على الأقل وجرى إعادة القطارات إلى نقاط انطلاقها.

ونشرت السلطات في فرنسا أكثر من 55 ألف شرطي و2000 عميل أمني خاص بالإضافة لقناصة على أسطح المنازل وطائرات بدون طيار لمراقبة وتأمين أولمبياد باريس