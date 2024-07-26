شكرا لقرائتكم خبر عن السكك الحديدية الفرنسية: تضرر 800 ألف شخص من إلغاء رحلات القطارات والان نبدء بالتفاصيل

هجمات تخريبية

الدمام - شريف احمد - قالت الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية "إس.إن.سي.إف"، اليوم الجمعة إن هناك ما يصل إلى 800 ألف شخص تضرروا بسبب إلغاء رحلات القطارات إثر الهجوم على شبكة السكك الحديدية فائقة السرعة.وأفادت الشركة بأن التداعيات ستكون ملحوظة حتى نهاية عطلة نهاية الأسبوع.وذكر قائد شرطة باريس لوران نونيز، بحسب الموقع الالكتروني الخاص بمحطة "فرانس إنفو" الإذاعية، إنه تم تكثيف الإجراءات الأمنية، حيث جرى "تركيز أفرادها في محطات باريس".وكان مجهولون شنوا قبل ساعات قليلة من انطلاق مراسم حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024، بهجمات تخريبية، بما في ذلك هجمات حرق متعمد، على العديد من مرافق شبكة السكك الحديدية الفرنسية عالية السرعة.وألغيت العديد من قطارات يوروستار المتجهة إلى باريس وتحويل أخرى بسبب الهجمات .