شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تشن هجمات جديدة على منشآت طاقة أوكرانية والان نبدء بالتفاصيل

استهداف منشآت الطاقة

الدمام - شريف احمد - شنت روسيا مجددا هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ الليلة الماضية على منشآت طاقة في أوكرانيا المجاورة.وأعلنت القوات المسلحة الأوكرانية أن روسيا استخدمت 22 طائرة مسيرة وصاروخا واحدا على الأقل، طراز "اسكندر-إم" في الهجوم.وذكرت قوات الدفاع الجوي أنها اعترضت 20 طائرة مسيرة ، غير أن الجانبين يبلغان بشكل منتظم عن معدلات اعتراض واسع على الرغم من أضرار واسعة ومتكررة على الأرض.ونشرت وسائل إعلام أوكرانية صورا لهجوم بمدينة "كراماتورسك" في منطقة دونتسك.وتستهدف روسيا نظام الطاقة في أوكرانيا، بما في ذلك منشآت التوليد والنقل، منذ أن شنت غزوها الشامل في عام 2022 .من جانبها ، تشن أوكرانيا هجمات على مصادر الطاقة ومصافي التكرير في روسيا وشبه جزيرة القرم ، وكان هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية في شهر يونيو الماضي هو الأضخم منذ بداية الحرب، حيث تم استهداف اثنتين على الأقل من مصافي النفط في جنوب روسيا وإلحاق أضرار بهما.