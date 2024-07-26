تصريحات كامالا هاريس بشأن غزة تشعل نيران الغضب في إسرئيل

ياسر رشاد - القاهرة - أثارت تصريحات كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن الحالية والمرشحة الرئاسية، غضب المسؤليين في إسرائيل، والتي طالبت بها بوقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الحرب.

وعبّر مسؤول إسرائيلي عن أمله في ألا تفسّر حماس تصريحات نائبة الرئيس الأميركي على أنها تشير إلى وجود فجوة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وبالتالي تأخير التوصل إلى اتفاق.

وانتقد مسؤولون في إسرائيل كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي ومرشحة الحزب الديمقراطي المتوقعة لخوض انتخابات الرئاسة بعد أن قالت إن الوقت قد حان لإنهاء حرب غزة بالنظر إلى المعاناة التي يسببها القتال.

هاريس تطالب إسرائيل بوقف الحرب في غزة

وأدلت هاريس بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي بعد اجتماعها مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، ما يعكس تزايد الضغوط عليه من مختلف جوانب الطيف السياسي للتوصل إلى اتفاق مع حركة حماس لإنهاء القتال في غزة.

وقالت هاريس : "كان هناك حراك يبعث على الأمل في المحادثات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق، وكما قلت للتو لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، حان الوقت لإبرام الاتفاق".

ومن المقرر أن يلتقي دونالد ترامب رئيس أمريكا الأسبق، والمرشح في انتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة 2024، اليوم الجمعة، برئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.

توقعات لحديث ترامب مع نتنياهو



ومن المتوقع أن يطالب دونالد ترامب نتنياهو بضرورة وقف الحرب في غزة، خصوصًا أن ترامب قد نوه لتلك القضية في العديد من الكلمات التي أجراها خلال الفترة الماضية.

دعا مرشح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب، قبل يوم من اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى نهاية سريعة لحرب إسرائيل مع حركة حماس واستعادة الأسرى.

وأضاف ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الإخبارية، أمس الخميس، أن إسرائيل ينبغي أن تحسن إدارة "علاقاتها العامة".



وانتقد ترامب من احتجوا على الكلمة التي ألقاها نتنياهو أمام الكونغرس الأميركي، مطالباً بمعاقبة من يدنس العلم الأميركي بالسجن لمدة عام.

وبعد إلقائه كلمة في الكونغرس الأميركي دافع فيها عن الحرب في قطاع غزة، يلتقي نتنياهو اليوم في واشنطن، الرئيس الأميركي جو بايدن، ثم نائبته كامالا هاريس في اجتماعين لا يتوقع أن يلقى خلالهما التجاوب نفسه كما في الكونغرس.