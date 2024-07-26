القطار السريع يتوقف في فرنسا بعد أعمال تخريبية قبل الأولمبياد.. القصة كاملة

ياسر رشاد - القاهرة - شهدت فرنسا، صباح اليوم الجمعة، هجوماً تخريبياً في شبكة السكة الحديد وخصوصاً القطارالسريع، الذي شهد أعمال تخريبية في شبكته أسفرت عن تعطل أعمال مايقرب من 800 ألف مسافر.

وقالت اشرطة فرنسا خلال تصريحات صحفية لها اليوم، إن التحقيقات جارية حول الأعمال التخريبية على شبكة القطارالسريع، مشيرة إلى أن الهجوم على خطوط القطار السريع حدث عند الرابعة صباحًا.

الهجوم علي القطار السريع تزامنا مع افتتاح أولمبياد باريس

جاءت تلك الأعمال التخربية في محطات القطار السريع تزامنا مع إفتتاح بطولة أولمبياد باريس 2024 اليوم الجمعه، المقامة في نسختها الحالية بفرنسا .

وصرح وزير النقل الفرنسي،كليمان بون، أن محطة القطارالسريع مونبارناس بباريس هي الأكثر تضررا بالأعمال التخريبية.

وأشار «كليمان» إلى أنه سيتم إعادة تشغيل خط القطارات العادي، مؤكدًا الاضطرار لإلغاء عدد كبير من الرحلات حتى عودة حركة القطارات مرة أخرى.

النقل الفرنسي يوقف حركة القطار السريع

وأوضحت الشركة الوطنية للسكك الحديدية الفرنسية، أن توقف حركة المرور على اخط القطارالسريع بين باريس وعدد من المدن بسبب أعمال تخريبية.

وأضافت الشركة الوطنية خلال تصريحات صحفية، أن أعمال التخريب على شبكة القطارات السريعة طالت 800 ألف راكب، لافتة إلى أن الاضطرابات في حركة القطارات عالية السرعة قد تستمر طوال عطلة نهاية الأسبوع على الأقل.

إفتتاح أولمبياد باريس تزماناً مع توقف القطارالسريع

وينطلق حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس على نهر السين اليوم 26 يوليو في العرض الذي يستمر لمدة 3 ساعات و45 دقيقة، وسيقام لأول مرة خارج الملعب الرئيسي، ويستعرض وفوداً من الرياضيين لمسافة تزيد عن 6 كيلومترات على متن 85 قارباً.

وحدثت تلك الأعمال التخريبية في محطات القطار السريع اليوم الجمعة تزامناً مع حفل إفتتاح بطولة أولمبياد باريس، وبالتالي ستؤثر تلك الأعمال على حركة النقل.

ووضعت فرنسا خطة لأكبر عملياتها الأمنية على الاطلاق لتأمين الأولمبياد وحفل افتتاحها المرتقب، ويقول المسؤولون إنهم لم يرصدوا تهديدا مباشرا للأولمبياد لكنهم قالوا إن قوات الأمن أحبطت خططا لهجومين حتى الآن.