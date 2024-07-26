بسبب نزوح الفلسطينيين.. الأونروا تواصل إدانتها للعدوان الإسرائيلي على غزة

ياسر رشاد - القاهرة - واصلت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلطسينيين “ الأونروا ”، اليوم الجمعة ، إدانتها للعدوان إسرائيلي على غزة بسبب إستمرار نزوح الفلسطينيين.

الأونروا تدين إسرائيل

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “ الأونروا “ عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي ” إكس” : “9 من كل 10 فلسطينيين نزحوا قسرا في قطاع غزة الذي يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي”.

الأونروا تدين إسرائيل بسبب النازحين الفلسطينيين

وأضافت الأونروا : “ العائلات النازحة في القطاع الذي ييلغ عدد سكانه حوالي 2.3 مليون نسمة، تبحث عن مأوى أينما تستطيع، سواء في المدارس المكتظة أو المباني المدمرة أو الخيام المتواضعة على الرمال أو وسط أكوام القمامة ” .

وتابعت الأونروا : “ أيا من تلك الأماكن ليس آمنا ولم يعد لدى الناس مكان يذهبون إليه ” .

فيما قال المفوض العام لـ الأونروا فيليب لازريني، إن اكتشاف فيروس شلل الأطفال في غزة تطور خطير في رحلة البؤس التي لا تنتهي" مؤكدا أنه "يمكن السيطرة عليه عبر وقف إطلاق النار وزيادة تدفق اللقاحات.

وفي سياق آخر، أثارت تصريحات كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن الحالية والمرشحة الرئاسية، غضب المسؤليين في إسرائيل، والتي طالبت بها بوقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الحرب.

وعبّر مسؤول إسرائيلي عن أمله في ألا تفسّر حماس تصريحات نائبة الرئيس الأميركي على أنها تشير إلى وجود فجوة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وبالتالي تأخير التوصل إلى اتفاق.

وأدلت هاريس بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي بعد اجتماعها مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، ما يعكس تزايد الضغوط عليه من مختلف جوانب الطيف السياسي للتوصل إلى اتفاق مع حركة حماس لإنهاء القتال في غزة.

وقالت هاريس : "كان هناك حراك يبعث على الأمل في المحادثات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق، وكما قلت للتو لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، حان الوقت لإبرام الاتفاق".

ومن المقرر أن يلتقي دونالد ترامب رئيس أمريكا الأسبق، والمرشح في انتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة 2024، اليوم الجمعة، برئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.

توقعات لحديث ترامب مع نتنياهو

ومن المتوقع أن يطالب دونالد ترامب نتنياهو بضرورة وقف الحرب في غزة، خصوصًا أن ترامب قد نوه لتلك القضية في العديد من الكلمات التي أجراها خلال الفترة الماضية.