ترامب يشن هجوماً قاسياً علي رئيس المكتب الفيدرالي بعد محاولة إغتياله

ياسر رشاد - القاهرة - شن دونالد ترامب الرئيس الأمريكي السابق و المرشح الرئاسي في الإنتخبابات الأمريكية 2024، اليوم الجمعة، هجوماً قاسياً بسبب محاولة إغتياله الفاشلة.

ترامب يهاجم رئيس المكتب الفيدرالي

وكتب ترامب عبر حسابه الرسمي على منصة "ترو سوشيال": "قال مدير مكتب التحقيق الفدرالي كريستوفر راي للكونغرس إنه غير متأكد مما إذا كنت قد أصبت بشظايا أو زجاج أو رصاصة، مكتب التحقيق الفدرالي لم يتحقق حتى!".

ترامب يهاجم رئيس المكتب الفيدرالي

وأضاف ترامب:" ليس من المستغرب أن يكون مكتب التحقيقات الفيدرالي الشهير قد فقد ثقة الأمريكيين به".

ومن المقرر أن يلتقي دونالد ترامب رئيس أمريكا الأسبق، والمرشح في انتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة 2024، اليوم الجمعة، برئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.

توقعات لحديث ترامب مع نتنياهو



ومن المتوقع أن يطالب دونالد ترامب نتنياهو بضرورة وقف الحرب في غزة، خصوصًا أن ترامب قد نوه لتلك القضية في العديد من الكلمات التي أجراها خلال الفترة الماضية.

دعا مرشح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب، قبل يوم من اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى نهاية سريعة لحرب إسرائيل مع حركة حماس واستعادة الأسرى.

وأضاف ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الإخبارية، أمس الخميس، أن إسرائيل ينبغي أن تحسن إدارة "علاقاتها العامة".



وانتقد ترامب من احتجوا على الكلمة التي ألقاها نتنياهو أمام الكونغرس الأميركي، مطالباً بمعاقبة من يدنس العلم الأميركي بالسجن لمدة عام.

وبعد إلقائه كلمة في الكونجرس الأميركي دافع فيها عن الحرب في قطاع غزة، يلتقي نتنياهو اليوم في واشنطن، الرئيس الأميركي جو بايدن، ثم نائبته كامالا هاريس في اجتماعين لا يتوقع أن يلقى خلالهما التجاوب نفسه كما في الكونغرس.

وسيسعى بايدن لممارسة المزيد من الضغط على نتنياهو على أمل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الحرب المدمرة المستمرة منذ أكثر من تسعة أشهر بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس في قطاع غزة.

ولا يعرف إن كان رئيس الوزراء الذي يقيم علاقات صعبة مع الرئيس الديمقراطي، سيستجيب لهذه الدعوة، لا سيما قبل أشهر قليلة من انتهاء ولاية بايدن.

ويؤكد الرئيس الأميركي دعمه الراسخ لإسرائيل منذ اندلاع الحرب، لكنه في المقابل يوجه انتقادات متزايدة لإسرائيل مع تزايد حصيلة القتلى المدنيين في القطاع.

وبعد لقاء بايدن ثم هاريس، سيتوجه نتنياهو إلى فلوريدا بدعوة من المرشح الجمهوري للبيت الأبيض دونالد ترامب الذي يرتبط به بعلاقة جيدة، بعدما شكر مطولاً الرئيس الجمهوري السابق خلال خطابه في الكونجرس.