ياسر رشاد - القاهرة - أكد منسق العمل السري في جنوب أوكرانيا سيرغي ليبيديف إصابة مرتزقة أجانب نتيجة غارة روسية شمال أوكرانيا.

وأكد ليبيديف أن الضربة التي نفذتها القوات الروسية على نقطة انتشار القوات الأوكرانية في مدينة نيزين أدت إلى سقوط 10 ضحايا مرتزقة أجانب.

وأضاف: "في الساعة 01:15، وقعت انفجارات في مدينة نيزين نتيجة الضربة على سكن المرتزقة".

وفقا له، بعد الضربة اتجهت أكثر من 12 سيارة إسعاف إلى الموقع.

بالإضافة إلى ذلك، تم توجيه ضربة إلى مستودع للأسلحة في كراماتورسك في دونيتسك، حيث تم تخزين صواريخ بعيدة المدى.

وردا على هجمات قوات كييف المتكررة على أهداف مدنية، تشن القوات الروسية بانتظام ضربات دقيقة مستهدفة مواقع الأفراد والمعدات العسكرية والمرتزقة في أوكرانيا، وكذلك البنية التحتية من مرافق الطاقة ومراكز الصناعات والإدارة العسكرية والاتصالات.

يذكر أن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أكد في أكثر من مناسبة أن الجيش الروسي لا يهاجم المباني السكنية والمؤسسات المدنية.

حزب الله: قصفنا موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالصواريخ وحققنا إصابة مباشرة

وأعلن حزب الله اللبناني الأربعاء عن قصفه موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بصواريخ، مؤكدًا تحقيق إصابة مباشرة في الموقع.

وفي بيان رسمي، قال الحزب: "قامت وحداتنا الصاروخية صباح اليوم بقصف موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، ونجحنا في تحقيق إصابة مباشرة."

وأضاف البيان أن هذا الهجوم يأتي في إطار الرد على الاعتداءات المستمرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية. وأكد حزب الله التزامه بالدفاع عن لبنان وسيادته ضد أي تهديدات.

بريطانيا تتراجع عن الطعن ضد قرار المحكمة الدولية بشأن اعتقال نتنياهو

قررت حكومة بريطانيا، اليوم الجمعة، التراجع عن مقترح الحكومة السابقة التي رأسها ريشي سوناك رفض مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.

بريطانيا تتراجع عن الطعن على قرار اعتقال نتنياهو

وقال المتحدث باسم رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر إن الأخير اتخذ قرارا بعدم متابعة العمل باقتراح الحكومة السابقة بالاعتراض على مذكرة الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو، مشددا على أن المحكمة هي التي تقرر.

فيما أكدت مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في المملكة المتحدة، ياسمين أحمد، إن حكومة بريطانيا الجديدة يجب أن تسحب الطعن القانوني الذي قدمه ريشي سوناك أمام اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الحرب المزعومة التي ارتكبتها إسرائيل في غزة.

وشددت على أنه من المهم أن لا تواصل بريطانيا تحدي حق المحكمة الجنائية الدولية في طلب إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.

ومن المقرر أن يلتقي دونالد ترامب رئيس أمريكا الأسبق، والمرشح في انتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة 2024، اليوم الجمعة، برئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.