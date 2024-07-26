في مثل هذا اليوم.. الملك فاروق يغادر البلاد متوجها لأوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-عمرو صالح:

تحل اليوم الجمعة 26 يوليو الذكرى الـ 72 لمغادرة الملك فاروق الأول مصر وتنازله عن العرش الملكي لإبنه للملك أحمد فؤاد الثاني بعد فترة حكم وصلت لـ16 عاما حيث تولى حكم البلاد في تولى حكم مصر في 29 يوليو 1937 وحتى ثورة يوليو 1952.

ووفقا للوثيقة التي تم توقيعها في قصر رأس التين بالإسكندرية في 26 يوليو 1952 وتشكلت لجنة الوصاية على العرش من الأمير محمد عبد المنعم وبهي الدين باشا بركات والقائم مقام رشاد مهنا إلى أن أعلنت الجمهورية في 18 يونيو 1953.

وجاء نص الوثيقة كالآتي:" نحن فاروق الأول ملك مصر والسودان.. لما كنا نتطلب الخير دائما لأمتنا ونبتغي سعادتها ورقيها.. ولما كنا نرغب رغبة أكيدة في تجنيب البلاد المصاعب التي تواجهها في هذه الظروف الدقيقة، ونزولا على إرادة الشعب، قررنا النزول عن العرش لولي عهدنا الأمير أحمد فؤاد أصدرنا أمرنا بهذا إلى حضرة صاحب المقام الرفيع علي ماهر باشا رئيس مجلس الوزراء للعمل بمقتضاه".

ويشار إلى أنه فى تمام الساعة السادسة والعشرين دقيقة مساء يوم 26 يوليو 1952، غادر الملك فاروق مصر على ظهر اليخت الملكي المحروسة إلى أوروبا وتحديدا "إيطاليا" وكان في وداعه اللواء محمد نجيب وأعضاء حركة الضباط الأحرار إلى أن توفي في 15 مارس عام 1965.

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