وزير التعليم ومحافظ القليوبية يتفقدان مدرسة ابن خلدون الابتدائية بمدينة بنها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب_محمد فتحي:

قام الدكتور محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس أيمن محمد إبراهيم محافظ القليوبية، اليوم، بجولة تفقدية لمباني مدرستى (ابن خلدون الابتدائية، ومدرسة الشيماء الثانوية بنات) بمدينة بنها؛ وذلك بهدف تقييم حالة المدارس والبنية التحتية التعليمية بهدف تحسين جودة التعليم وتوفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب في المحافظة.

وقد رافق الوزير خلال الجولة، الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم، والدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ وقيادات الوزارة، وسماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية.

واستهل الوزير جولته بتفقد مدرسة ابن خلدون الابتدائية بمدينة بنها والتى تضم عدد ١٠٥١ طالبًا وطالبة وإجمالي عدد ٢٢ فصلًا.

وقد تفقد الوزير والمحافظ عددًا من قاعات رياض الأطفال، وخلال تفقد الفصول وحجرة المعلمين، وجه الوزير بعمل صيانة للديسكات، كما وجه بالاستغلال الأمثل لمعامل العلوم وكذلك معامل الحاسب الآلي والأوساط المتعددة.

وحرص الوزير، خلال الجولة بالمدرسة، على لقاء عدد من المعلمين للاستماع إلى مقترحاتهم لتطوير المنظومة التعليمية ومواجهة الكثافات في الفصول ورؤيتهم حول لائحة الانضباط المدرسي وجذب الطلاب للمدارس.

وعقب ذلك، قام الوزير والمحافظ بتفقد مدرسة الشيماء الثانوية بنات بمدينة بنها، حيث يبلغ إجمالي عدد الطالبات بها ١٢٩٩ طالبة، وتتضمن ٣٠ فصلًا، ووجه الوزير أثناء تفقد فصول المدرسة بالانتهاء من صيانتها قبل بدء العام الدراسى، وكذلك صيانة معمل العلوم، وحجرة الكمبيوتر، مثنيًا على الاهتمام بقاعتي (الاقتصاد المنزلى، والتربية الفنية).

كما عقد الوزير والمحافظ حوارًا مع المعلمين بالمدرسة للاستماع إلى مقترحاتهم وآرائهم حول سبل تطوير أدائهم بالمدرسة وتفعيل دور المعلم في الفصل، حيث أكد الوزير حرصه على تلقى كافة المقترحات ودراستها لتطبيق الآليات المناسبة لتحسين العملية التعليمية.