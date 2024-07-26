الداخلية تضبط مالك سوبر ماركت وبحوزته 1200 عبوة غذائية مجهولة المصدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - علاء عمران:



نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة في ضبط مالك سوبر ماركت في دائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء، وذلك بعد أن عثرت بحوزته على كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر.



في تفاصيل الواقعة، قامت الجهات الأمنية بمداهمة المحل الذي كان يُدار بدون ترخيص، ووجدت بداخله أكثر من 1155 عبوة مواد غذائية و350 كيلو جرام من الأرز، جميعها دون أي بيانات تدل على تاريخ الإنتاج أو مدة الصلاحية، كما كانت غير مصحوبة بأية مستندات تشير إلى مصدرها.



واعترف المتهم بإدارة المحل وبيع هذه المواد الغذائية لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب صحة وسلامة المستهلكين. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، وجاري التحقيق في الواقعة لضمان عدم تكرار مثل هذه الممارسات.