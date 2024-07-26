بالصور- حملات على المحال التجارية والمخابز في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم- حسين فتحى:

أصدر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، توجيهات بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق وسلاسل السوبر ماركت والمحال التجارية، والمخابز البلدية، لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية المعروض من السلع للاستهلاك ومطابقتها للاشتراطات الصحية، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لمواجهة كافة صور الغش التجاري حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

وقال المهندس سامح شبل وكيل وزارة التموين بالفيوم، أنه جرى شن حملة مسائية مكبرة، على عدد من المحال التجارية وسلاسل السوبر ماركت بمناطق السلخانة والحواتم والإصلاح الزراعي بنطاق مدينة الفيوم، بهدف تحقيق الانضباط، والتأكد من الأسعار، ومدى جودة المعروض من السلع ومطابقتها للاشتراطات الصحية.

أسفرت الحملة عن تحرير 4 محاضر، منها 3 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار، كما تم ضبط 21 كيلو جرام من الكبدة الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي بأحد سلاسل السوبر ماركت وجرى تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

فيما أسفرت الجولة التي شملت 9 مخابز بمناطق التفتيش، والورشة، وقحافة، والجون، وباغوص، عن عدم رصد أي مخالفات.