زحام على البوابات.. 8 شواطئ في الإسكندرية ترفع لافتة "كامل العدد"- صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد عامر:

رفعت 8 شواطئ في الإسكندرية، ظهر اليوم الجمعة، لافتة كامل العدد، وذلك بعد تحقيقها نشعب إشغالات وصلت لـ 100%، وذلك نظرًا للإقبال الكبير لرحلات اليوم الواحد القادمة من مختلف محافظات الجمهورية.

وأوضحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية أن الشواطئ الكاملة العدد هي "بحري المميز، إسكندر، ميرامار الأوسط، البيطاش المميز، المندرة العام، وانلي المميز، بليس 1، بليس 2".

وأشارت الإدارة إلى أن باقي الشواطئ مازالت نسب إشغالها تسمح باستقبال الرواد، منوهة أنه يمكن متابعة نسب الإشغال الخاصة بكل شاطئ توفيرًا للوقت على موقع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف.

كانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أعلنت أول إنذار بحري بشأن اضطراب حركة البحر المتوسط، بدءًا من اليوم الجمعة، وارتفاع الأمواج 3 أمتار ونصف المتر فوق سطح البحر، مناشدة المصطافين توخى الحذر حفاظًا على سلامة الجميع.

ورفعت شواطئ سيدي بشر التي اكتمل بها حاجز الأمواج الرايات الخضراء، بينما جرى رفع الرايات الصفراء على باقي شواطئ القطاع الشرقي والقطاع الغربي والعجمي.