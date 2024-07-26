افتتاح 6 مساجد جديدة في البحيرة بتكلفة 20 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

افتتحت مديرية أوقاف البحيرة، اليوم الجمعة، 6 مساجد جديدة بمراكز (أبو حمص - أبو المطامير - شبراخيت - رشيد - كفر الدوار)، بتكلفة إجمالية 20 مليون جنيه.

والمساجد المفتتحة هي: مسجد الإيمان- أبو حمص على مساحة 151 م بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه، ومسجد الشرقية الكبير - أبو حمص على مساحة 650 م2 بتكلفة إجمالية 3 مليون و 500 ألف جنيه.

كما افتتحت مسجد الشاعر - أبو المطامير على مساحة 168 م2 بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه، مسجد القبلي - شبراخيت على مساحة 400 م2 بتكلفة إجمالية 4 مليون جنيه.

وافتتحت مسجد السلام - رشيد على مساحة 612 م2 بتكلفة إجمالية 5 مليون جنيه، ومسجد الهدى - كفر الدوار على مساحة 775 م2 بتكلفة إجمالية 3 مليون و 500 ألف جنيه.