شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى للعمل الأهلى رسخ قواعد جديدة للعمل الخيرى فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رسخ التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قواعد جديدة للعمل الخيري في مصر، الذى كان يتسم بالعشوائية وعدم النجاح في الوصول إلى أكبر قاعدة جماهيرية خاصة للقرى الأكثر احتياجًا والنائية التي يجب أن تكون من أهم المناطق على طاولة مؤسسات المجتمع الأهلي لتقديم كافة سبل الدعم والمساندة، لتوفير حياة كريمة للأهالي فيما يتعلق بالناحية الاقتصادية والاجتماعية.

ونجح التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في تقديم يد العون والمساعدة لملايين من الأسر المصرية التي تعاني في ظل ظروف استثنائية نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية التى ألقت بظلالها على مختلف النظم الاقتصادية الكبرى، من زيادة معدلات التضخم وغيرها من التحديات التى جعلت الحاجة إلى كيان على غرار التحالف الوطني، الذى نجح في إعادة هيكلة أموال التبرعات وتوزيعها على الفئات الأكثر احتياجًا والاولى بالدعم، دون تمييز.

وتمكن التحالف الوطني من توحيد مظلة المؤسسات الأهلية والخيرية نحو هدف واحد وخطة محددة لدعم ملايين المصريين من خلال المبادرات المختلفة