شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى حقق المعادلة الصعبة فى تنمية الإنسان ودعم الأكثر احتياجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ساهم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في الارتقاء بحياة الفرد من خلال إعادة هيكلة العمل الخيري واعادة إدارة أموال التبرعات لكي تصل إلى مستحقيها في كل شبر بالجمهورية، ولم يقتصر دوره عند هذا فقط بل نجح في إعادة تعميق مفهـوم التطـوع فـي العمل الأهلي وتنمية المجتمع، كما حقق المعادلة الصعبة في تنمية الإنسان والاستثمار فيه من خلال جهود عظيمة نجحت في تحقيق طفرة في حياة الفرد على صعيد الجانب الاجتماعي والتعليمي .

وأطلق التحالف الوطني، مبادرات عديدة خطط لها بعناية ودقة لتخدم كافة الفئات بمختلف النواحي الاجتماعية والاقتصادية، وتنوعت بين مبادرات آثرها سيظل باقي ومستمر وأخرى نتائجها الإيجابية تنعكس بشكل فورى على الفرد، فقد عزز من قيمة العمل وكيفية تطوير مهاراتك لتكون قادر على إدارة مشروعك بجانب الدعم المتكامل الذى قدم للشباب للبدء في مشروعاتهم المختلفة.

كما نجح التحالف الوطني في تعبئـة الجهـود الفردية والجماعية، واستغلال طاقات الشباب لخدمة المجتمع بشكل منظم ومحترف، بجانب أنه رسخ مفهوم التعاون مع أجـهـزة الدولة المعنيـة عـن طريـق الخبرات المبذولة والمشروعات الطوعية التنموية على أداء أفضـل للـخـدمات العامـة، من أجل تعزيز بـرامج الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالـة بين فئات المجتمع.