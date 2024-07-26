"النشرة": الجيش فجّر قذيفة هاون من المخلفات الاسرائيلية في منطقة زغلة خراج بلدة حاصبيا

افاد مراسل "النشرة"، في حاصبيا، بأن "عناصر من سلاح الهندسة في الجيش اللبناني، عملت على تفجير قذيفة هاون من المخلفات الاسرائيلية، وذلك في منطقة زغلة خراج بلدة حاصبيا".

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