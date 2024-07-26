امتداد حريق احراج بلدة بزال والنيران حاصرت الأهالي في قبعيت ووزير البيئة طلب من الجيش إرسال طوافة إطفاء

أفادت الوكالة الوطنية للاعلام، "بأن عناصر الدفاع المدني في عكار تعمل بمساندة من فريق درب عكار لمكافحة حرائق الغابات وفريق المستجيب الأول في اتحاد بلديات جرد القيطع، على إخماد النيران التي اندلعت منذ ساعات قبل الظهر في احراج بلدة بزال ووصلت الى احراج بلدتي قبعيت وحبشيت المتاخمتين بفعل شدة الرياح وانحدار الارض، وحاصرت بعض المنازل في قبعيت التي تم اخلاء سكانها ونقلهم الى اماكن آمنة بمساعدة من الصليب الاحمر اللبناني".

والتهمت النيران مساحات شاسعة من الغابات والبساتين وتسببت بأضرار فادحة، ولا تزال فرق الاطفاء تعمل على إخماد النيران ومحاصراتها بأقصى سرعة ممكنة تفاديا لتطور الأمور نحو الاسوأ.

وفي الاطار، أجرى وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين اتصالاته بقيادة الجيش لتقديم المساعدة وإرسال طوفات للمشاركة في عمليات الاطفاء.