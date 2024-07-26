المؤتمر المسيحي الدائم: لتطبيق نظام اللامركزية الموسعة كمنطلق لحل موضوع الارض وتحقيق الإنماء المتوازن

عقد المؤتمر المسيحي الدائم (إتحاد أورا) في مطرانية سيدة النجاة للروم الملكيين الكاثوليك في زحلة، مؤتمراً تحت عنوان "الإنسان والأرض"، برعاية وحضور مجلس أساقفة زحلة وبحضور أساقفة بعلبك ودير الأحمر، وبمشاركة واسعة من مختلف الفعاليات الروحية والسياسية والحزبية والإدارية والنقابية والإقتصادية والتربوية والإجتماعية في البقاع، من مجلس أساقفة زحلة ورؤساء عامين ورئيسات عامات من مختلف الرهبانيات في البقاع، وزراء ونواب حاليين وسابقين، أحزاب، مدراء عامين، نقباء، رؤساء بلديات، رؤساء ومدراء جامعات، بالإضافة إلى أعضاء مكتب المؤتمر المسيحي الدائم ومنسقي ومقرّري لجانه في مختلف أقضية البقاع.

وناقش المؤتمر في جلسته الأولى بعنوان "عرض للواقع" قضيّة الأرض والحفاظ عليها و الحفاظ على الإنسان فيها، وعرض بالتفاصيل والأرقام والتجارب واقع الأرض والوجود المسيحي فيها، وتوزيع ملكيتها وسبل معالجة التحديات والمخاطر التي تواجهها، من الإهمال والإشغال من قبل الغير إلى البيوعات العشوائية والمشبوهة وغير القانونية.

وتضمّنت الجلسة تقديم أوّل عرض من نوعه بالتفاصيل والأرقام لواقع ملكيّة الأراضي في البقاع على صعيدي الأفراد والأوقاف ونسب توزّعها بين المسيحيين والطوائف الأخرى الشريكة في الوطن. وتضمّنت كذلك عرضاً علمياً بالأرقام لواقع البيوعات المشبوهة التي تجعل البقاعيين يخسرون أرضهم وديموغرافيتهم التاريخية، في خرق خطير لقانون تملّك الأجانب، عسى ألاّ يكون مخطَطاً ممنهجاً ومدروساً. كما تضمّنت الجلسة صرخات و تجارب معبّرة من رؤساء بلديات وشخصيات موثوقة عن واقع خسارة الأرض بطرق عديدة، وبأساليب ملتوية في أحيان كثيرة، سواء من قبل لبنانيين أو أجانب.

وفي المقابل، تضمّنت الجلسة عرضاً علمياً حول ترشيد استثمار الأرض وشهادة حيّة لمشروع استثماري ناجح، للتأكيد على انّ الحلول موجودة وإن كانت التحدّيات كبيرة وخطيرة.

وفي الجلسة الثانية للمؤتمر، ناقش المؤتمرون أسباب بيع الأرض ومواضيع الجلسة الأولى، وقدّموا اقتراحات عمليّة لمشكلة خسارة الأرض. كما تضمّنت الجلسة مداخلات للحضور أغنت المؤتمر بالتجارب والمعلومات، وركّزت على الأهمّيّة القصوى لمعالجة هذا الموضوع وتدارك مخاطره.

ولفت البيان الى انه طبعد المداولات، تمّت مناقشة التوصيات المتعلقة بالحلول المناسبة لموضوع الأرض وجرى تشكيل لجان عمل من الشخصيات المشاركة، وهي: لجنة استثمار الأرض، لجنة حماية الأرض، ولجنة معالجة البيوعات العشوائية، مهمتها متابعة تنفيذ التوصيات والعمل بكل الوسائل المشروعة من اجل حماية الأرض واستثمارها كما يجب من قبل أصحابها، مما يؤمّن لهم الحياة الكريمة ويبعد عنهم شبح البيع والهجرة، فيتشبّثوا بأرضهم ويعيدوا بناء قراهم ووطنهم على أساس الحقوق التي يسعى كثيرون إلى سلبهم إياها وهي: الحق بالوجود، الحق بالشراكة، والحق بالحرية."

وأكّد المجتمعون على ضرورة تضافر الطاقات وتشبيكها لمتابعة توصيات المؤتمر ومواكبة عمل اللجان المنبثقة عنه، ونوّهوا بجهود المؤتمر المسيحي الدائم وسعيه إلى جمع ما فرّقته الحسابات السياسيّة والمذهبية الضيّقة، وتحقيق الوحدة الوطنية بخاصة المسيحية، المطلوبة والضرورية للحفاظ على الأرض والوجود، وشدّدوا على أهمّيّة تعميم تجربة مؤتمر البقاع على جميع المناطق اللبنانية."

دعا المؤتمرون إلى تطبيق نظام اللامركزية الموسعة كمنطلق لحل موضوع الارض وتحقيق الإنماء المتوازن.

وأكد المجتمعون على ضرورة عودة النازحين السوريين الى بلادهم وتطبيق القوانين على من لا يستوفي شروط الإقامة.، داعيا إلى الحفاظ على الأرض والتشبّث بها كخشبة خلاص أساسي.