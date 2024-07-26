شرطة بنغلادش اعتقلت قادة الحركة الطلابية

اعتقلت الشرطة في بنغلادش، "زعيم الحركة الرئيسية التي تنظّم الاحتجاجات المناهضة لحصص توزيع الوظائف الحكومية في بنغلادش ناهد إسلام واثنين آخرين من مستشفى في دكا الجمعة".
وأكدت المشرفة في مستشفى غونوشاستايا أنوارا بيغوم لاكي، لوكالة "فرانس برس"، ان "لقد أخذوهم منا. كان الرجال من فرع المباحث، والطلاب كانوا يتلقون العلاج هنا".
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