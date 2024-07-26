قائد المنطقة الشمالية بالجيش الإسرائيلي: ملتزمون بتغيير الواقع الأمني وعندما يحين وقت الهجمة ستكون حاسمة

اكد قائد المنطقة الشمالية بالجيش الإسرائيلي، أوري غوردين، اننا "ملتزمون بتغيير الواقع الأمني وعندما يحين وقت الهجمة ستكون حاسمة".
وفي وقت سابق، زعم قائد سلاح الجو الإسرائيلي تومار بار، في كلام وجهه لمسؤولين محليين بالشمال، "الاستعداد للحرب"، مضيفًا "سنعمل بحسم ضد عدو نعرفه وستكون هناك مفاجآت".
ومع استمرار الحرب على غزة والتصعيد العسكري عند الحدود الجنوبية اللبنانية بين إسرائيل وحزب الله، أعلن الجيش الإسرائيلي أمس أنّه أنهت قوات لواء جنود الاحتياط في قيادة المنطقة الشمالية للجيش الإسرائيلي – لواء "ألون" – تدريبا يحاكي حربا ضد حزب الله في الأراضي اللبنانية. وقاد التدريب "المركزي القومي للتدريبات البرية".
وتدربت القوات على "سيناريو قتال ضد عدو من خلال التدرب على التنقل في منطقة شائكة، والتقدم في محور جبلي وإطلاق نار" في إشارة إلى اجتياح بري في الأراضي اللبنانية.
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