حماس: سلوك أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في ملاحقة المقاومين واعتقالهم وصل إلى أخطر مراحله

أكدت حركة حماس، في بيان ان "استمرار أجهزة السلطة في إطلاق النار على المقاومين ومصادرة سلاحهم يتعارض مع الموقف الوطني الموحد"، معتبرة ان "على قيادة السلطة لجم الأجهزة الأمنية عن ملاحقة المقاومة والمطاردين في الضفة الغربية".
ورأت الحركة أن "سلوك أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في ملاحقة المقاومين واعتقالهم وصل إلى أخطر مراحله"، مشيدة بالوعي الجماهيري والاستجابة السريعة في طولكرم لمنع اعتقال المجاهد أبو شجاع وفك الحصار عنه.
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