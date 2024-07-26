ارتفاع حصيلة انهيار أرضي في إثيوبيا إلى 257 قتيلاً

ابوظبي - سيف اليزيد - ارتفعت حصيلة انهيار أرضي وقع الاثنين في منطقة وعرة جنوبي إثيوبيا إلى 257 قتيلاً، وقد تصل إلى 500، وفق ما أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في تقرير الخميس.

وهذا أسوأ انزلاق للتربة تشهده إثيوبيا.

وقال مكتب الأمم المتحدة في تقريره إن "عمليات الإغاثة تتواصل" و"يحفر السكان بأيديهم أو بالمعاول لعدم توافر خيارات أخرى". وأضاف "من المتوقع أن ترتفع الحصيلة إلى 500 قتيل، استناداً إلى المعلومات التي قدمتها السلطات المحلية".

وكانت الحصيلة السابقة التي وفّرتها السلطات المحلية مساء الثلاثاء تفيد بمقتل 229 شخصاً.