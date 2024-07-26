الفرقاطة "الأدميرال غورشكوف" الروسية ترسو في ميناء جزائري

ياسر رشاد - القاهرة - وصلت الفرقاطة متعددة الأغراض "الأدميرال غورشكوف" التابعة للأسطول الشمالي الروسي إلى ميناء وهران الجزائري في زيارة عمل تستغرق عدة أيام.

وقالت الخدمة الصحفية للأسطول الشمالي في بيان لها: "اليوم (الجمعة)، قامت مجموعة من سفن الأسطول الشمالي بقيادة الفرقاطة "أدميرال أسطول الاتحاد السوفيتي غورشكوف"، خلال رحلة في المنطقة البحرية البعيدة، بزيارة عمل إلى ميناء وهران".

ووصلت "الأدميرال غورشكوف" إلى وهران بصحبة ناقلة الإمدادات المتوسطة "الأكاديمي باشين".

وذكر البيان أنه خلال أيام الزيارة يخطط أفراد طاقم الفرقاطة وسفينة الإسناد للمشاركة في فعاليات بروتوكولية والاستراحة على الشاطئ بعد عبور المحيط الأطلسي، والتعرف على معالم جذب سياحي محلية، وزيارة "متحف احمد زبانة" الوطني، وإقامة مباراة كرة قدم ودية مع بحارة البحرية الجزائرية، إضافة إلى تجديد مخزون المياه العذبة والغذاء.

وبدأت الرحلة الطويلة للفرقاطة "الأدميرال غورشكوف" في 17 مايو الماضي، ومنذ ذلك قطعت سفينة الأسطول الشمالي أكثر من 13 ألف ميل بحري، حيث زارت ميناء هافانا بجمهورية كوبا وميناء لاغويرا الفنزويلي. وتتمثل الأهداف الرئيسية للرحلة في إظهار العلم وضمان الوجود البحري الروسي في المناطق المهمة من الناحية العملياتية في مناطق المحيط البعيدة.

مسؤول إسرائيلي: التطبيع مع السعودية لا يزال ممكنا قبل نوفمبر

بعد أن استبعدت مصادر في الكونغرس إمكانية التوصل لاتفاق لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية قبل الانتخابات الأمريكية في نوفمبر، قال مسؤول إسرائيلي إن التوصل لاتفاق لا يزال ممكنا.

وأفاد المسؤول بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقش الأمر مع الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال اجتماعهما مساء أمس الخميس في البيت الأبيض، مشددا على أن التوصل إلى اتفاق قبل موعد الانتخابات الرئاسية "لا يزال ممكنا".

وقال المسؤول الإسرائيلي، في إشارة إلى الجهود المبذولة للحد من نفوذ إيران في المنطقة، إنه "إذا كان الثمن مقبول بالنسبة لنا. ويمكن أن تتطور الأمور حتى قبل الانتخابات. إسرائيل والمملكة العربية السعودية لديهما مصلحة مشتركة".

وكانت مصادر رفيعة المستوى في الكونغرس كشفت في وقت سابق لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أنه لا توجد فرصة للتوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات لأنه لم يتبق وقت كاف للكونغرس للموافقة على الحزمة الأمنية التي تسعى الرياض إلى الحصول عليها مع واشنطن كجزء من المبادرة الأوسع تقدمت بها إدارة بايدن.

ولم تستبعد المصادر تماما التوصل إلى اتفاق بين الانتخابات وتنصيب الرئيس المقبل، لكنها أكدت أن ذلك لا يزال مستبعدا للغاية.

حماس: سلوك أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في ملاحقة المقاومين واعتقالهم وصل إلى أخطر مراحله

أعلنت حركة حماس اليوم الأربعاء أن سلوك أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في ملاحقة واعتقال المقاومين الفلسطينيين قد وصل إلى أخطر مراحله، معتبرةً أن هذه الإجراءات تشكل تهديداً كبيراً للمقاومة الفلسطينية.

وفي بيان رسمي، قالت حماس: "نستنكر بشدة ما تقوم به أجهزة أمن السلطة الفلسطينية من ملاحقة واعتقال للمقاومين. هذه الإجراءات وصلت إلى أخطر مراحلها وتعتبر خيانة لتضحيات الشعب الفلسطيني ومقاومته."

وأضاف البيان: "ندعو السلطة الفلسطينية إلى التوقف فوراً عن هذه الممارسات التي تضر بالمصلحة الوطنية وتخدم أجندات الاحتلال الإسرائيلي. يجب أن تتوجه كل الجهود نحو التصدي للعدوان الإسرائيلي وتعزيز الوحدة الوطنية."