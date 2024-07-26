الجيش الإسرائيلي يعلن قصف جديد بغزة يسفر عن مقتل 100 شخص

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن استمرار القصف في منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة، أسفر عن القضاء على حوالى أكثر من 100 شخص.

بيان الجيش الإسرائيلي بشأنه قصف جديد في غزة

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان اليوم الجمعة إن "العمليات العسكرية لجيش الدفاع الإسرائيلي في القطاع مستمرة".

وأضاف بيان الجيش الإسرائيلي: "حتى الآن، تمكنت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي العاملة ضد البنية التحتية للإرهاب والعملاء في منطقة خان يونس من القضاء على ما يقرب من 100 إرهابي، بما في ذلك سبع خلايا إرهابية أطلقت قذائف الهاون باتجاه قوات جيش الدفاع الإسرائيلي أثناء القتال في المنطقة".

وتابع الجيش الإسرائيلي: "تم قصف الخلايا الإرهابية والقضاء عليها لاحقا بواسطة طائرة تابعة لجيش الدفاع الإسرائيلي، ولم ترد أنباء عن إصابات في صفوف جيش الدفاع الإسرائيلي خلال المواجهات".

وذكر بيان الجيش الإسرائيلي: "في منطقة رفح (جنوب القطاع)، ضربت القوات الجوية الإسرائيلية وقتلت اثنين من الإرهابيين المسلحين الذين تم تحديدهم وهم يعملون في المنطقة، وبعد ذلك بوقت قصير، تم تحديد إرهابي آخر يأخذ سلاح أحد الإرهابيين الذين تم القضاء عليهم، ثم تم القضاء عليه في ضربة جوية، إلى جانب إرهابي آخر. بالإضافة إلى ذلك، حددت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي أنفاقا وأسلحة، بما في ذلك منصات إطلاق صواريخ بعيدة المدى ومتفجرات، في منطقة تل السلطان (في رفح)".

وأشارالجيش الإسرائيلي إلى أن "القوات الجوية الإسرائيلية ضربت ما يقرب من 45 هدفا إرهابيا، بما في ذلك خلايا إرهابية وأنفاق وهياكل عسكرية وحفرتي إطلاق استخدمت لإطلاق النار باتجاه مدينة بئر السبع (جنوب القدس) أثناء الحرب".

يذكر أن أثارت تصريحات كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن الحالية والمرشحة الرئاسية، غضب المسؤليين في إسرائيل، والتي طالبت بها بوقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الحرب.

وعبّر مسؤول إسرائيلي عن أمله في ألا تفسّر حماس تصريحات نائبة الرئيس الأميركي على أنها تشير إلى وجود فجوة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وبالتالي تأخير التوصل إلى اتفاق.

وانتقد مسؤولون في إسرائيل كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي ومرشحة الحزب الديمقراطي المتوقعة لخوض انتخابات الرئاسة بعد أن قالت إن الوقت قد حان لإنهاء حرب غزة بالنظر إلى المعاناة التي يسببها القتال.