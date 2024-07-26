حماس: سلوك أمن السلطة الفلسطينية في ملاحقة المقاومين واعتقالهم وصل إلى أخطر مراحله

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت حركة حماس اليوم الأربعاء أن سلوك أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في ملاحقة واعتقال المقاومين الفلسطينيين قد وصل إلى أخطر مراحله، معتبرةً أن هذه الإجراءات تشكل تهديداً كبيراً للمقاومة الفلسطينية.

وفي بيان رسمي، قالت حماس: "نستنكر بشدة ما تقوم به أجهزة أمن السلطة الفلسطينية من ملاحقة واعتقال للمقاومين. هذه الإجراءات وصلت إلى أخطر مراحلها وتعتبر خيانة لتضحيات الشعب الفلسطيني ومقاومته."

وأضاف البيان: "ندعو السلطة الفلسطينية إلى التوقف فوراً عن هذه الممارسات التي تضر بالمصلحة الوطنية وتخدم أجندات الاحتلال الإسرائيلي. يجب أن تتوجه كل الجهود نحو التصدي للعدوان الإسرائيلي وتعزيز الوحدة الوطنية."

قائد المنطقة الشمالية بالجيش الإسرائيلي: ملتزمون بتغيير الواقع الأمني وعندما يحين وقت الهجمة ستكون حاسمة

صرح قائد المنطقة الشمالية بالجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بأن القوات الإسرائيلية ملتزمة بتغيير الواقع الأمني في المنطقة، مؤكداً أن الهجمة القادمة ستكون حاسمة عند اتخاذ القرار بتنفيذها.

وفي تصريحات أدلى بها خلال جولة تفقدية على الحدود الشمالية، قال قائد المنطقة: "نحن ملتزمون بتغيير الواقع الأمني على الأرض، ونعمل بجدية لضمان أمن مواطنينا. عندما يحين وقت الهجمة، ستكون حاسمة وستحقق أهدافها بالكامل."

وأضاف القائد أن الجيش الإسرائيلي يراقب التطورات على الحدود الشمالية بدقة ويستعد لمواجهة أي تهديدات محتملة. وأكد على جاهزية القوات الإسرائيلية للتصدي لأي محاولات اختراق أو اعتداء من قبل الفصائل المسلحة.

مصدر يؤكد استهداف مرتزقة أجانب بغارة روسية شمال أوكرانيا

أكد منسق العمل السري في جنوب أوكرانيا سيرغي ليبيديف إصابة مرتزقة أجانب نتيجة غارة روسية شمال أوكرانيا.

وأكد ليبيديف أن الضربة التي نفذتها القوات الروسية على نقطة انتشار القوات الأوكرانية في مدينة نيزين أدت إلى سقوط 10 ضحايا مرتزقة أجانب.

وأضاف: "في الساعة 01:15، وقعت انفجارات في مدينة نيزين نتيجة الضربة على سكن المرتزقة".

وفقا له، بعد الضربة اتجهت أكثر من 12 سيارة إسعاف إلى الموقع.

بالإضافة إلى ذلك، تم توجيه ضربة إلى مستودع للأسلحة في كراماتورسك في دونيتسك، حيث تم تخزين صواريخ بعيدة المدى.

وردا على هجمات قوات كييف المتكررة على أهداف مدنية، تشن القوات الروسية بانتظام ضربات دقيقة مستهدفة مواقع الأفراد والمعدات العسكرية والمرتزقة في أوكرانيا، وكذلك البنية التحتية من مرافق الطاقة ومراكز الصناعات والإدارة العسكرية والاتصالات.

يذكر أن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أكد في أكثر من مناسبة أن الجيش الروسي لا يهاجم المباني السكنية والمؤسسات المدنية.