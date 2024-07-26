حزب الله: قصفنا موقع الرمثا في تلال كفرشوبا المحتلة بالصواريخ وحققنا إصابة مباشرة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن حزب الله اللبناني اليوم الأربعاء عن قصفه موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بصواريخ، مؤكدًا تحقيق إصابة مباشرة في الموقع.

وفي بيان رسمي، قال الحزب: "قامت وحداتنا الصاروخية صباح اليوم بقصف موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، ونجحنا في تحقيق إصابة مباشرة."

وأضاف البيان أن هذا الهجوم يأتي في إطار الرد على الاعتداءات المستمرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية. وأكد حزب الله التزامه بالدفاع عن لبنان وسيادته ضد أي تهديدات.

بريطانيا تتراجع عن الطعن ضد قرار المحكمة الدولية بشأن اعتقال نتنياهو

قررت حكومة بريطانيا، اليوم الجمعة، التراجع عن مقترح الحكومة السابقة التي رأسها ريشي سوناك رفض مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.

بريطانيا تتراجع عن الطعن على قرار اعتقال نتنياهو

وقال المتحدث باسم رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر إن الأخير اتخذ قرارا بعدم متابعة العمل باقتراح الحكومة السابقة بالاعتراض على مذكرة الاعتقال الصادرة بحق نتنياهو، مشددا على أن المحكمة هي التي تقرر.

فيما أكدت مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش في المملكة المتحدة، ياسمين أحمد، إن حكومة بريطانيا الجديدة يجب أن تسحب الطعن القانوني الذي قدمه ريشي سوناك أمام اختصاص المحكمة الجنائية الدولية بشأن جرائم الحرب المزعومة التي ارتكبتها إسرائيل في غزة.

وشددت على أنه من المهم أن لا تواصل بريطانيا تحدي حق المحكمة الجنائية الدولية في طلب إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.

ومن المقرر أن يلتقي دونالد ترامب رئيس أمريكا الأسبق، والمرشح في انتخابات الرئاسة الأمريكية القادمة 2024، اليوم الجمعة، برئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو.

توقعات لحديث ترامب مع نتنياهو

ومن المتوقع أن يطالب دونالد ترامب نتنياهو بضرورة وقف الحرب في غزة، خصوصًا أن ترامب قد نوه لتلك القضية في العديد من الكلمات التي أجراها خلال الفترة الماضية.

دعا مرشح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب، قبل يوم من اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى نهاية سريعة لحرب إسرائيل مع حركة حماس واستعادة الأسرى.

وأضاف ترامب في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الإخبارية، أمس الخميس، أن إسرائيل ينبغي أن تحسن إدارة "علاقاتها العامة".

وانتقد ترامب من احتجوا على الكلمة التي ألقاها نتنياهو أمام الكونغرس الأميركي، مطالباً بمعاقبة من يدنس العلم الأميركي بالسجن لمدة عام.

وبعد إلقائه كلمة في الكونغرس الأميركي دافع فيها عن الحرب في قطاع غزة، يلتقي نتنياهو اليوم في واشنطن، الرئيس الأميركي جو بايدن، ثم نائبته كامالا هاريس في اجتماعين لا يتوقع أن يلقى خلالهما التجاوب نفسه كما في الكونغرس.

وسيسعى بايدن لممارسة المزيد من الضغط على نتنياهو على أمل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الحرب المدمرة المستمرة منذ أكثر من تسعة أشهر بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس في قطاع غزة.