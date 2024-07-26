الجيش الإسرائيلي: ملتزمون بتغيير الواقع الأمني وعندما يحين وقت الهجمة ستكون حاسمة

ياسر رشاد - القاهرة - صرح قائد المنطقة الشمالية بالجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بأن القوات الإسرائيلية ملتزمة بتغيير الواقع الأمني في المنطقة، مؤكداً أن الهجمة القادمة ستكون حاسمة عند اتخاذ القرار بتنفيذها.

وفي تصريحات أدلى بها خلال جولة تفقدية على الحدود الشمالية، قال قائد المنطقة: "نحن ملتزمون بتغيير الواقع الأمني على الأرض، ونعمل بجدية لضمان أمن مواطنينا. عندما يحين وقت الهجمة، ستكون حاسمة وستحقق أهدافها بالكامل."

وأضاف القائد أن الجيش الإسرائيلي يراقب التطورات على الحدود الشمالية بدقة ويستعد لمواجهة أي تهديدات محتملة. وأكد على جاهزية القوات الإسرائيلية للتصدي لأي محاولات اختراق أو اعتداء من قبل الفصائل المسلحة.

مصدر يؤكد استهداف مرتزقة أجانب بغارة روسية شمال أوكرانيا

أكد منسق العمل السري في جنوب أوكرانيا سيرغي ليبيديف إصابة مرتزقة أجانب نتيجة غارة روسية شمال أوكرانيا.

وأكد ليبيديف أن الضربة التي نفذتها القوات الروسية على نقطة انتشار القوات الأوكرانية في مدينة نيزين أدت إلى سقوط 10 ضحايا مرتزقة أجانب.

وأضاف: "في الساعة 01:15، وقعت انفجارات في مدينة نيزين نتيجة الضربة على سكن المرتزقة".

وفقا له، بعد الضربة اتجهت أكثر من 12 سيارة إسعاف إلى الموقع، بالإضافة إلى ذلك، تم توجيه ضربة إلى مستودع للأسلحة في كراماتورسك في دونيتسك، حيث تم تخزين صواريخ بعيدة المدى.

وردا على هجمات قوات كييف المتكررة على أهداف مدنية، تشن القوات الروسية بانتظام ضربات دقيقة مستهدفة مواقع الأفراد والمعدات العسكرية والمرتزقة في أوكرانيا، وكذلك البنية التحتية من مرافق الطاقة ومراكز الصناعات والإدارة العسكرية والاتصالات.

يذكر أن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أكد في أكثر من مناسبة أن الجيش الروسي لا يهاجم المباني السكنية والمؤسسات المدنية.

حزب الله: قصفنا موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالصواريخ وحققنا إصابة مباشرة

أعلن حزب الله اللبناني اليوم الأربعاء عن قصفه موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بصواريخ، مؤكدًا تحقيق إصابة مباشرة في الموقع.

وفي بيان رسمي، قال الحزب: "قامت وحداتنا الصاروخية صباح اليوم بقصف موقع الرمثا في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، ونجحنا في تحقيق إصابة مباشرة."

وأضاف البيان أن هذا الهجوم يأتي في إطار الرد على الاعتداءات المستمرة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية. وأكد حزب الله التزامه بالدفاع عن لبنان وسيادته ضد أي تهديدات.

بريطانيا تتراجع عن الطعن ضد قرار المحكمة الدولية بشأن اعتقال نتنياهو

قررت حكومة بريطانيا، اليوم الجمعة، التراجع عن مقترح الحكومة السابقة التي رأسها ريشي سوناك رفض مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية.