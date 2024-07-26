مسؤول إسرائيلي: التطبيع مع السعودية لا يزال ممكنا قبل نوفمبر

ياسر رشاد - القاهرة - بعد أن استبعدت مصادر في الكونغرس إمكانية التوصل لاتفاق لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية قبل الانتخابات الأمريكية في نوفمبر، قال مسؤول إسرائيلي إن التوصل لاتفاق لا يزال ممكنا.

وأفاد المسؤول بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ناقش الأمر مع الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال اجتماعهما مساء أمس الخميس في البيت الأبيض، مشددا على أن التوصل إلى اتفاق قبل موعد الانتخابات الرئاسية "لا يزال ممكنا".

وقال المسؤول الإسرائيلي، في إشارة إلى الجهود المبذولة للحد من نفوذ إيران في المنطقة، إنه "إذا كان الثمن مقبول بالنسبة لنا. ويمكن أن تتطور الأمور حتى قبل الانتخابات. إسرائيل والمملكة العربية السعودية لديهما مصلحة مشتركة".

وكانت مصادر رفيعة المستوى في الكونغرس كشفت في وقت سابق لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أنه لا توجد فرصة للتوصل إلى اتفاق قبل الانتخابات لأنه لم يتبق وقت كاف للكونغرس للموافقة على الحزمة الأمنية التي تسعى الرياض إلى الحصول عليها مع واشنطن كجزء من المبادرة الأوسع تقدمت بها إدارة بايدن.

ولم تستبعد المصادر تماما التوصل إلى اتفاق بين الانتخابات وتنصيب الرئيس المقبل، لكنها أكدت أن ذلك لا يزال مستبعدا للغاية.

حماس: سلوك أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في ملاحقة المقاومين واعتقالهم وصل إلى أخطر مراحله

أعلنت حركة حماس اليوم الأربعاء أن سلوك أجهزة أمن السلطة الفلسطينية في ملاحقة واعتقال المقاومين الفلسطينيين قد وصل إلى أخطر مراحله، معتبرةً أن هذه الإجراءات تشكل تهديداً كبيراً للمقاومة الفلسطينية.

وفي بيان رسمي، قالت حماس: "نستنكر بشدة ما تقوم به أجهزة أمن السلطة الفلسطينية من ملاحقة واعتقال للمقاومين. هذه الإجراءات وصلت إلى أخطر مراحلها وتعتبر خيانة لتضحيات الشعب الفلسطيني ومقاومته."

وأضاف البيان: "ندعو السلطة الفلسطينية إلى التوقف فوراً عن هذه الممارسات التي تضر بالمصلحة الوطنية وتخدم أجندات الاحتلال الإسرائيلي. يجب أن تتوجه كل الجهود نحو التصدي للعدوان الإسرائيلي وتعزيز الوحدة الوطنية."

قائد المنطقة الشمالية بالجيش الإسرائيلي: ملتزمون بتغيير الواقع الأمني وعندما يحين وقت الهجمة ستكون حاسمة

صرح قائد المنطقة الشمالية بالجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، بأن القوات الإسرائيلية ملتزمة بتغيير الواقع الأمني في المنطقة، مؤكداً أن الهجمة القادمة ستكون حاسمة عند اتخاذ القرار بتنفيذها.

وفي تصريحات أدلى بها خلال جولة تفقدية على الحدود الشمالية، قال قائد المنطقة: “نحن ملتزمون بتغيير الواقع الأمني على الأرض، ونعمل بجدية لضمان أمن مواطنينا. عندما يحين وقت الهجمة، ستكون حاسمة وستحقق أهدافها بالكامل”.

وأضاف القائد أن الجيش الإسرائيلي يراقب التطورات على الحدود الشمالية بدقة ويستعد لمواجهة أي تهديدات محتملة. وأكد على جاهزية القوات الإسرائيلية للتصدي لأي محاولات اختراق أو اعتداء من قبل الفصائل المسلحة.