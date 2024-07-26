أوباما يدعم كامالا هاريس بعد رفضه ترشيحها لرئاسة أمريكا

ياسر رشاد - القاهرة - تراجع الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، اليوم الجمعة، عن قراره بعدم ترشيح كامالا هاريس عن الحزب الديموقراطي في الإنتخابات الرئاسية الأمريكية 2024.

وقال أوباما عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي تويتر: “ اتصلنا أنا وميشيل في مطلع الأسبوع بصديقتنا كامالا هاريس. قلنا لها إننا نعتقد أنها ستكون رئيسة ممتازة للولايات المتحدة، وإنها تحظى بدعمنا الكامل ”.

أوباما يدعم هاريس

وأضاف أوباما : “ في هذه اللحظة الحرجة التي تمر بها بلادنا، سنبذل كل ما في وسعنا لضمان فوزها في نوفمبر. نأمل أن تنضموا إلينا ” .

وكان قد علق الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما الأحد الماضي على انسحاب خلفه جو بايدن من السباق الانتخابي الرئاسي، رافضا دعم هاريس كمرشح رئاسي عن الحزب الديمقراطي.

وكتب أوباما في بيان له عبر منصة "ميديوم": “جو بايدن كان واحدا من أكثر رؤساء الولايات المتحدة تأثيرا، إلى جانب كونه صديقا عزيزا وشريكا لي، اليوم، تم تذكيرنا مرة أخرى بكونه إنسانا وطنيا من الدرجة الأولى”.

وأضاف أوباما : "سنبحر في مياه غير معروفة خلال الأيام المقبلة، لكن لدي ثقة استثنائية بأن قادة حزبنا سينظمون استفتاء عادلا يخولهم اختيار مرشح متميز بدلا من بايدن".

وأثارت تصريحات كامالا هاريس نائبة الرئيس الأمريكي جو بايدن الحالية والمرشحة الرئاسية، غضب المسؤليين في إسرائيل، والتي طالبت بها بوقف إطلاق النار في غزة وإنهاء الحرب.

وعبّر مسؤول إسرائيلي عن أمله في ألا تفسّر حماس تصريحات نائبة الرئيس الأميركي على أنها تشير إلى وجود فجوة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، وبالتالي تأخير التوصل إلى اتفاق.

وانتقد مسؤولون في إسرائيل كامالا هاريس نائبة الرئيس الأميركي ومرشحة الحزب الديمقراطي المتوقعة لخوض انتخابات الرئاسة بعد أن قالت إن الوقت قد حان لإنهاء حرب غزة بالنظر إلى المعاناة التي يسببها القتال.

هاريس تطالب إسرائيل بوقف الحرب في غزة



وأدلت هاريس بهذه التصريحات في مؤتمر صحفي بعد اجتماعها مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، ما يعكس تزايد الضغوط عليه من مختلف جوانب الطيف السياسي للتوصل إلى اتفاق مع حركة حماس لإنهاء القتال في غزة.

وقالت هاريس : "كان هناك حراك يبعث على الأمل في المحادثات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق، وكما قلت للتو لرئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، حان الوقت لإبرام الاتفاق".