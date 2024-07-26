الأتوبيس تحول لكتلة لهب.. الصور الأولى من حادث صحراوي المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- جمال محمد:

حصل الخليج 365 على صورا لحادث تصادم أتوبيس مع سيارة نقل تريلا، والذي أسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 21 آخرين.

وتسبب الحادث الذي وقع بالطريق الصحراوي الشرقي شمال محافظة المنيا، بالقرب من بوابة الرسوم، في اشتعال النيران بالأتوبيس عقب تصادمه مع السيارة النقل وإخلاء الجثث والمصابين منه، وتفحم الأتوبيس بالكامل.

فيما أعلنت مديرية الصحة بالمنيا خروج 10 مصابين من مستشفى المنيا العام، وتحويل 3 آخرين لمستشفيات المنيا الجامعي وأسيوط الجامعي، مع بقاء 8 حالات لتلقي العلاج لتنوع إصاباتهم.

وكان قد شهد الطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا، اليوم الجمعة، حادث تصادم مروع بين أتوبيس وسيارة نقل تريلا، مما تسبب في مصرع 6 أشخاص، وإصابة 21 آخرين، وجرى تحويلهم لمستشفى المنيا العام، بعد أن تم الدفع بنحو 12 سيارة اسعاف، وسيارتين إطفاء.

اقرأ أيضا..