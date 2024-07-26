جامعة الإسكندرية بطلاً للكرة الطائرة الجامعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عمر فارس:

اختتمت منافسات بطولة الكرة الطائرة للجامعات، والتي نظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات والمعاهد العليا المصرية، ضمن النسخة ٥١ من دورة الشهيد الرفاعي، حيث شهدت البطولة منافسات قوية بين الفرق الجامعية المختلفة، والتي عكست المستوى المتميز للرياضة الجامعية في مصر.

تم تتويج فريق جامعة الإسكندرية باللقب، وحصل فريق جامعة القاهرة على المركز الثاني، فيما جاء فريق جامعة مصر الدولية في المركز الثالث.

ومن جانبه، أشاد الدكتور مصطفى بيومي مساعد وزير التعليم العالي للحياة الطلابية والتنمية المستدامة ونائب رئيس الاتحاد الرياضي للجامعات بالتنظيم المتميز الذي شهدته نهائيات البطولة، والتي استضافتها جامعة الإسكندرية، مؤكدًا المستوى الفني العالي الذي ظهر عليه الفرق الأربعة المتنافسة، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي بذلها اللاعبون والمسؤولون في الجامعات المشاركة، مؤكدًا أن هذه البطولة هي خير دليل على أن الجامعات المصرية تزخر بالمواهب الرياضية الواعدة القادرة على رفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية.



وعلى هامش ختام فعاليات البطولة، قام بيومي بتسليم درع الاتحاد الرياضي للجامعات إلى د.علي عبد المحسن نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشؤون التعليم والطلاب، وتكريم أ.طاهر الزيني مدير الرياضة بجامعة الإسكندرية؛ تقديرًا لجهود الجامعة البارزة في الرياضة الجامعية.