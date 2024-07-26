جثث متفحمة ومجهولة.. ننشر أسماء ضحايا حادث صحراوي المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- جمال محمد:

حصل الخليج 365 على أسماء مصابي حادث تصادم أتوبيس وسيارة نقل تريلا على الطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا بالقرب من بوابة الرسوم، صباح اليوم الجمعة، مما أسفر عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 21 آخرين.

وضمت قائمة الوفيات 6 أشخاص مجهولي الاسم والعنوان إثر تفحمهم عقب الحريق الذي اندلع بالأتوبيس بعد اصطدامه، وجرى إجلاء المصابين ولم يتم اللحاق بانقاذ الـ 6 متوفين وجرى استخراجهم عقب اخماد الحريق الذي اندلع بالأتوبيس.

فيما أصيب 21 شخصًا وهم: رغدة عبدالباسط محمد، 16 سنة، إياد علي ثابت، 12 سنة، علي ثابت محمد، 45 سنة، وعبدالرحمن علي ثابت، 8 سنوات، سارة ناصر محمد، 43 سنة، حسن ياسر مجوب، 19 سنة، شريف حسن محمود، 27 سنة، محمود سلامة كامل، 48 سنة، زين محمود درويش، 8 سنوات، أحمد محمد عبدالباسط، 9 سنوات.

كما أصيب في الحادث كل من: محمد حسن عبود، 26 سنة، أحمد أشرف محمود، 27 سنة، محمد حسن محمد، 20 سنة، أحمد البدري حسين، 40 سنة، رجب أحمد محمد، 44 سنة، عبدالباسط محمد عبدالباسط، 16 سنة، بخيت أحمد بخيت، 25 سنة، محمد عبدالباسط نسيم، 43 سنة ( مقيمون جميعًا أسيوط ) ، وميلاد سليمان نصيف 34 سنة، مقيم ملوي بالمنيا، وأحمد علي اسماعيل، 30 سنة، مقيم طنطا، وسيدة مجهولة الاسم، حوالي 40 سنة، مصابون جميع بكسور وكدمات متنوعة بالجسم.

وكانت أعلنت مديرية الصحة بالمنيا عن خروج 10 مصابين من مستشفى المنيا العام، وتحويل 3 آخرين لمستشفيات المنيا الجامعي وأسيوط الجامعي، مع بقاء 8 حالات لتلقي العلاج لتنوع إصاباتهم.

وشهد الطريق الصحراوي الشرقي بالمنيا، صباح اليوم الجمعة، حادث تصادم مروع بين أتوبيس وسيارة نقل تريلا، مما تسبب في مصرع 6 أشخاص وتفحمهم، وإصابة 21 آخرين، وجرى تحويلهم لمستشفى المنيا العام.

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