صحة المنيا تكشف تفاصيل حالة مصابي حادث الطريق الصحراوي

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- جمال محمد:

قال الدكتور محمد حسانين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن 10 حالات خرجت من مستشفى المنيا العام منذ قليل عقب تعافيهم، إثر وقوع حادث تصادم بين أتوبيس وسيارة نقل تريلا اليوم الجمعة على الطريق الصحراوي الشرقي، مما أسفر عن مصرع 6 وإصابة 21 آخرين.

وأضاف حسانين لمصراوي، أنه جرى تحويل 3 حالات كذلك إلى مستشفيات المنيا الجامعي وأسيوط وحالتهم حرجة، مع وجود 8 حالات لازالت تتلقى العلاج في مستشفى المنيا العام.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة بورود بلاغ يفيد وقوع حادث تصادم سيارة نقل وأتوبيس بالطريق الصحراوي الشرقي، ووقوع عدد من الضحايا والمصابين.

انتقلت الاسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين مصرع 6 أشخاص، وإصابة 21 آخرين بكسور وجروح متنوعة، واشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ.

جرى نقل الجثث لمشرحة مستشفى المنيا العام، والمصابين لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق والتي أمرت بالتحفظ على السيارتين.