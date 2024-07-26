أولمبياد باريس 2024 | كيف تستقبل العاصمة الفرنسية "حدثها الاستثنائي" ؟

محمد اسماعيل - القاهرة - مارينا ميلاد:

هذا المساء، حددت باريس موعدًا مع الملايين لحدث "سيترك بصمة في التاريخ وفي أذهان الناس"، كما وصفت اللجنة الأولمبية حفل افتتاح أولمبياد 2024 الذي ستشهده العاصمة الفرنسية.

لقد مر قرن من الزمان منذ أقيمت بها آخر دورة للألعاب الأولمبية، لتعود إليها مرة أخرى في نسخة تريدها "استثنائية"، وهو ما يتجلى في تنظيمها وأماكنها لاستضافة الألعاب، لتُظهر أصل المدينة وتاريخها وربما لتغض البصر عن عن مشاكلها التي تفاقمت خلال السنوات الماضية. وقبل ساعات من بدء هذا الحفل المرتقب، استهدف "هجوم ضخم واسع النطاق" شبكة القطارات السريعة التابعة لشركة السكك الحديد الفرنسية "إس إن سي إف"، ما أدى لاضطرابات شديدة، ليعطي ذلك "باريس" لكَمة غير متوقعة، لكها تجتهد لتواصل ما خططت له تجاه الأولمبياد.

وتستضيف أبرز الأماكن الفرنسية أكثر من أربعين لعبة مشاركة بالأولمبياد هذا العام، مع العلم أن بعض الأماكن ستكون ساحات مؤقتة سيتم تفكيكها أو نقلها عقب انتهاء الأولمبياد.

ويشارك 460 رياضيا من 22 دولة عربية مختلفة، وتحتل مصر المركز الأول في عدد المشاركين.

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