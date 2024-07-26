ما الذي حدث في باريس يوم افتتاح الأولمبياد؟ وما هي دوافعه السياسية؟

محمد اسماعيل - القاهرة - بي بي سي

قبل ساعات من افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس، يوم الجمعة، تعطلت شبكات القطارات بسبب أعمال عنف وتخريب، وتكدس آلاف الركاب والمسافرين في المحطات.

كما توقفت خدمة قطارات يوروستار بين بريطانيا وفرنسا، بعد أن طالتها أعمال الشغب والحرائق المتعمدة، مما أدى لتعطل رحلات مئات الآلاف من الناس.

ونصحت شركة يوروستار المسافرين بتأجيل رحلاتهم إذا كانوا قادرين على ذلك، لكن مازال هناك آلاف الركاب عالقين في المحطات، وأصدرت الشركة بيانا لطمأنة الركاب وأنه غالبيتهم سوف يستكمل رحلته وفقا للجدول المخطط اليوم.

ويُعتقد على نطاق واسع أن أعمال التخريب هذه لها علاقة بحفل افتتاح الأولمبياد المقرر اليوم الجمعة، وكانت هناك انتقادات كثيرة محلية في فرنسا لهذا الحفل.

ومن أسباب هذه الانتقادات أزمات التنقل والحركة داخل باريس، وارتفاع الأسعار الكبير، وكذلك التدخلات السياسية في البطولة ومنها منع ارتداء الحجاب للاعبات الفرنسيات المسلمات المشاركات في منافسات الأولمبياد، وكذلك مشاركة لاعبين من روسيا في البطولة، في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.