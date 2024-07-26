شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: الحوار الوطنى يقدم رؤية وطنية بمشاركة كل القوى فى أصعب وأعقد القضايا والان مع تفاصيل الخبر

قال النائب مدحت الكمار، عضو مجلس النواب، إن الحوار الوطني أصبح لاعبا رئيسيا في المعادلة السياسية بالوطن، وأصبح مرجعية حقيقية في الكثير من القضايا والملفات برؤية وطنية، ورغبة في إنهاء كل المشاكل والتحديات.

وأشار إلى أن الحوار الوطني وما يخرج عنه من توصيات أصبح أحد المرجعيات المهمة في العمل الوطني، وهذا نابع من الدعم الهائل الذى حظى به الحوار من جانب الرئيس السيسى، الأمر الذى زاد من قناعة القوى السياسية بأهمية استكمال الحوار الوطنى حتى يحقق نتائجه في كل الملفات ومنذ لحظة انطلاقه.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الحوار الوطني يقدم رؤية وطنية بمشاركة كل القوى في أصعب وأعقد القضايا، لمصلحة الوطن، ورفع هذه التوصيات للرئاسة والسلطة التنفيذية يؤكد جديته الشديدة في تناول كافة القضايا بحرية تامة.

ونوه الكمار، بمواصلة إعداد مجلس الأمناء الجلسات الخاصة بقضية الدعم النقدي والعيني، ومواصلة قضايا حقوق الإنسان في مصر، ومن بينها القواعد المنظمة للحبس الاحتياطي، باعتبارها من القضايا المرتبطة بترتيب أولويات العمل الوطني في المرحلة المقبلة.

واختتم النائب، أن اقتراب الحوار الوطني من قضايا شائكة، يؤكد جديته كما انه منصة تتواجد فيها كافة القوى والأحزاب والتيارات والخبرات في مختلف المجالات، واستمراريته إضافة للعمل العام ونقل لنبض الشارع المصري في قضايا عديدة.