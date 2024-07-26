الاتحاد الأوروبي يحول 1.5 مليار يورو من عائدات أصول روسيا المجمدة إلى أوكرانيا

اعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين اليوم إن الاتحاد الأوروبي سيحول 1.5 مليار يورو (1.63 مليار دولار) من عائدات الأصول الروسية المجمدة إلى أوكرانيا.

واوضحت فون دير لاين في تصريح لها، بانه "اليوم نحول 1.5 مليار يورو من عائدات الأصول الروسية المجمدة إلى الدفاع عن أوكرانيا وإعادة إعمارها. ما من إشارة أو استخدام أفضل لأموال الكرملين من جعل أوكرانيا وكل أوروبا مكانا أكثر أمانا للعيش".

وشكر رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال الاتحاد الأوروبي. وقال "شكرا لك يا فون دير لاين وللاتحاد الأوروبي على دعمكما الثابت وهذه المساهمة الكبيرة في الدفاع عن أوكرانيا وإعادة إعمارها. معا، نحول المحنة إلى منحة ونجعل أوروبا أكثر أمانا وقدرة على الصمود".

بالمقابل، اكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن موسكو ستدرس بعناية كيفية الرد على تحويل عائدات أصولها المجمدة إلى أوكرانيا. وقال في اتصال مع الصحفيين، إن خطوة الاتحاد الأوروبي "غير قانونية" وإن روسيا ستتخذ "إجراءات مدروسة بعناية". وأضاف "هذه الخطوات التي تتخذها المفوضية الأوروبية لن تمر دون رد".

وجمدت الدول الغربية ما يقرب من 300 مليار دولار من الأصول السيادية الروسية بعد أن أرسلت موسكو قواتها لأوكرانيا في شباط 2022.

وفي الشهر الماضي، وافقت مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي على استخدام الفوائد التي تدرها الأصول الروسية المجمدة لدعم قرض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا، لمساعدتها في الدفاع عن نفسها ضد غزو موسكو. وتعهدت روسيا باتخاذ إجراءات قانونية.