نيبينزيا: هناك تهديد باتساع رقعة الصراع إلى لبنان وسوريا

اشار المندوب الروسي في مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، الى أن "هناك تهديد باتساع رقعة الصراع إلى لبنان وسوريا"، لافتا الى أن "الوضع الإنساني في غزة لا يزال كارثيا، لا يوجد أي مكان آمن في غزة، وأكثر من 50 ألف قنبلة ألقيت على قطاع غزة ودمرت المساكن والبنية الأساسية المدنية".

ولفت الى أن "قرارات مجلس الأمن بشأن الصراع لا تزال حبرا على ورق"، مشيرا الى أن "السلطات الإسرائيلية تواصل عرقلة الإمدادات الإنسانية إلى قطاع غزة". وأكد أننا "قلقون للغاية من استمرار حملة التضليل ضد الأونروا التي لا بديل لها"، داعيا "اسرائيل إلى الالتزام بالقانون الإنساني الدولي وتحمل المسؤولية".