المندوب الجزائري بمجلس الأمن: العقاب الجماعي جريمة حرب وإسرائيل تتحمل المسؤولية عن المعاناة الهائلة بغزة

أكد المندوب الجزائري في مجلس الأمن، عمار بن جامع، انه "لا يجب أن يمر يوم آخر يستخدم فيه التجويع سلاحا ضد المدنيين في غزة"، لافتا الى أن "الكارثة التي تحدث في غزة تتحدى جوهر إنسانيتنا، ونواجه تحديات إيصال وتوزيع الغذاء في غزة نتيجة سياسة إسرائيل".

ولفت الى ان "أحلام الأطفال في غزة دمرت بسبب قوة الاحتلال الإسرائيلية الهمجية"، مضيفا أن "غياب خدمات المياه في أماكن الإيواء يشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة في القطاع". ودعا لـ"فتح المعابر بما فيها معبر رفح وتنفيذ القرار 2720 بما يكفل دخول المساعدات".

واوضح ان "تلوح في الأفق أوبئة جديدة، وما يحدث في غزة ليس أزمة فحسب، بل هي كارثة مطلقة"، معتبرا أن "العقاب الجماعي جريمة حرب، وإسرائيل تتحمل المسؤولية عن المعاناة الهائلة في القطاع".