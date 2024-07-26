كنعاني: تهم اسرائيل ضد ايران بشان الاولمبياد مضحكة ونتمنى لفرنسا حكومة وشعبا النجاح في استضافة أكبر حدث رياضي عالمي بشكل آمن

اشار المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني الى ان تهم الكيان الإسرائيلي ضد إيران بشأن أولمبياد باريس هي محاولات لحرف الأنظار عن الإبادة في قطاع غزة.
ولفت كنعاني في تصريح له، الى ان هذه التهم مضحكة ونتمنى لفرنسا حكومة وشعبا النجاح في استضافة أكبر حدث رياضي عالمي بشكل آمن.
واتهم وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس إيران بالتخطيط للهجوم على اللاعبين الإسرائيليين في أولمبياد باريس الذي ينطلق بعد ساعات.
وقبيل ساعات من انطلاق أولمبياد باريس، تعرضت قطارات في فرنسا لهجمات من مجهولين، فيما تم إغلاق مطار بعد إنذار بوجود قنبلة.
واستهدف مخربون شبكة القطارات فائقة السرعة في فرنسا بسلسلة من الممارسات المنسقة التي تسببت في أعطال كبيرة ببعض خطوط السكك الحديدية الأكثر ازدحاما في البلاد قبيل حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية 2024 في باريس، الجمعة، فيما أعلنت السلطات عن إغلاق مطار بازل-مولوز لفترة وجيزة بعد إنذار بوجود قنبلة.
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