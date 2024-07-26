طوني فرنجيه استقبل اللواء خير وبحثا في أمور إنمائية

إستقبل النائب طوني فرنجيه في دارته في إهدن الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة اللواء الركن محمد خير وبحث معه في جملة مواضيع إنمائية مرتبطة بأكثر من منطقة لبنانية، لا سيما في قرى وبلدات قضاء زغرتا.
وبعد الزيارة جال اللواء خير برفقة مكتب المهندسين في "تيار المرده" وممثلين عن بلدية زغرتا-إهدن على عدة مواقع في بلدة إهدن تحتاج الى إعادة تأهيل، حيث تم الكشف عليها ومعاينتها تمهيدا لإطلاق عمليات الصيانة.
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