حزب الله: استهدفا مبنى يستخدمه جنود ‏العدو في مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏‏‌‌‌‏‌‌‏اعتداءات العدو على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصاً في بلدة عيترون، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية يوم الجمعة 26-07-2024، مبنى يستخدمه جنود ‏العدو الإسرائيلي في مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابة مباشرة.".

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