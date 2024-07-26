إخماد حريق اندلع في أحراج بلدة برج اليهودية- المنية

إندلع حريق في أحراج بلدة برج اليهودية ـ كرم الأخرس في قضاء المنية ـ الضنية، أتى على مساحات واسعة من الأشجار الحرجية والأعشاب اليابسة، وقد ساعدت شدة الرياح وسرعتها في اتساع رقعة الحريق واقترابه من المناطق السكنية.

وقد تدخلت فرق إطفاء الدفاع المدني، بعد مناشدات ونداءات إستغاثة من المواطنين، وعملت على إخماد النيران.