مركز الملك سلمان يواصل توزيع الخبز وينفذ مهمات انسانية في الشمال

يواصل مشروع "مخبز الامل الخيري" المرحلة الرابعة في ‏شمال لبنان، بتوزيع 25,000 ربطة خبز يومياً للعائلات القاطنة في ‏محافظة عكار ومدينة المنية، بدعم من مركز الملك سلمان ‏للإغاثة والاعمال الانسانية بالتعاون مع جمعية الايادي البيضاء.

ونفذ جهاز إسعاف سبل السلام خلال الاسبوع الفائت مهمات اسعافية في مدينة المنية وشمال لبنان بدعم من مركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الإنسانية وبلغ اجمالي عدد المستفدين في الاسبوع الفائت 76 فرداً (61 مواطناً لبنانياً و 13 لاجئاً سورياً و 2 مقيم فلسطينياً) وتنوعت المهمات الاسعافية على النحو التالي:

-حادث: 8

-مهمة نقل اسعافي: 19

-مهمة اسعاف ميداني: 1

-مهمة معالجة حروق: 38

- مهمة اعارة وتركيب أجهزة أوكسجين: 4

-مهمة اعارة أدوات طبية: 4

-غير ذلك: 2

ويأتي ذلك في اطار مشروع دعم الخدمات والنقل الاسعافي بمناطق اللاجئين والمجتمع المستضيف في لبنان.