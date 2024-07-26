النمسا تؤكد دعمها لانضمام مقدونيا الشمالية إلى الاتحاد الأوروبي

ابوظبي - سيف اليزيد - أكد وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج دعم النمسا القوي لانضمام مقدونيا الشمالية إلى عضوية الاتحاد الأوروبي.

وقال الوزير النمساوي في تصريح بعد مباحثات مع تيمكو موكونسكى وزير خارجية مقدونيا الشمالية في فيينا.. «تحظى مقدونيا الشمالية بدعمنا الكامل ومساندتنا على الطريق إلى الاتحاد الأوروبي».

وركزت المباحثات الثنائية على التقدم الذي أحرزته مقدونيا الشمالية في طريقها إلى عضوية الاتحاد الأوروبي والتوسع الأوروبي ومكافحة الهجرة غير الشرعية والتعاون تحت مظلة الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل «فرونتكس» لتعزيز حماية الحدود وإدارة الأمن.

وحث الوزير شالينبرج نظيره المقدوني الشمالي على سرعة تنفيذ التغييرات الدستورية اللازمة في مقدونيا الشمالية، ولفت إلى أهمية الامتثال للاتفاقات الدولية.

وشدد وزير خارجية النمسا على أهمية منطقة غرب البلقان كما ناقش سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث تعد النمسا أكبر مستثمر أجنبي في مقدونيا الشمالية.