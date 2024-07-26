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الخليج 365 ترصد وصول أكبر سفينة مساعدات لغزة إلى ميناء العريش ( صور)

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ياسر رشاد - القاهرة - وصلت أكبر سفينة مساعدات لغزة، تابعة لدولة الإمارات، الى ميناء العريش، بحمولة تقدر بنحو 5340 طناً من المواد الإنسانية.

 

سفينة المساعدات هي ضمن عملية الفارس الشهم 3، التي أطلقتها الإمارات لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع، وكان في استقبال السفينة اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، ووفد إماراتي رفيع المستوى، والأمين العام للهلال الأحمر الإماراتي

ساهم في تأمين حمولة السفينة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، ومؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية، بواسطة 313 شاحنة فرغت حمولاتها على السفينة.


 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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